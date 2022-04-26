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2 часа назад

Радиолог рассказал о пользе периодического излучения

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Ионизирующее излучение в некоторых случаях может быть полезным, заявил главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский. В качестве примера специалист привел диагностику заболеваний при помощи рентгена, МРТ и КТ.

Радиолог рассказал о пользе периодического излучения
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Периодическое обсуждение влияния радиации на нашу повседневную жизнь становится нормой. Но отношение к ионизирующему излучению как к однозначно вредному необоснованно, ведь оно может оказаться и жизненно важным, — сказал эксперт.

По словам Хмелевского, совершенно точно можно говорить о диагностической пользе облучения. Ежемесячно он не рекомендует подвергаться томограммам, однако пренебрегать современными исследованиями из-за опасности радиации специалист также не советует.

В интервью РИА Новости радиолог напомнил, что нельзя говорить о том, что минимальные дозы радиации, получаемые человеком каждый день, не приводят ни к каким последствиям для человека. По его словам, на данный момент границы онкогенного и тератогенного воздействия радиации на организм не определены.

В начале апреля заведующая отделением лучевой диагностики Морозовской детской больницы Ксения Хасанова заявила, что в диагностике функций сердца МРТ является золотым стандартом.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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