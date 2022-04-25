Мясников назвал два способа побороть гипертонию

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у человека с умеренной гипертонией есть два способа побороть недуг. Это соблюдение диеты и занятия физкультурой.
«Любой врач скажет, что пограничная гипертония — начальная, и в принципе она обратима, если вы будете двигаться и правильно питаться. Только двигаться или только правильно питаться — не сработает»,
— подчеркнул доктор.
Гипертония представляет собой стабильно повышенное артериальное давление. Это состояние в некоторых случаях сопровождается головной болью, нарушением сердечного ритма, звоном в ушах и другими неприятными ощущениями. В перспективе гипертония может спровоцировать инсульт, ишемическую болезнь сердца или сердечную недостаточность.