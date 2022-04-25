Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
3 часа назад

Доктор Мясников назвал два способа побороть гипертонию

Мослента

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у человека с умеренной гипертонией есть два способа побороть недуг. Это соблюдение диеты и занятия физкультурой.

Мясников назвал два способа побороть гипертонию
Фото: МослентаМослента

«Любой врач скажет, что пограничная гипертония — начальная, и в принципе она обратима, если вы будете двигаться и правильно питаться. Только двигаться или только правильно питаться — не сработает»,

— подчеркнул доктор.

Гипертония представляет собой стабильно повышенное артериальное давление. Это состояние в некоторых случаях сопровождается головной болью, нарушением сердечного ритма, звоном в ушах и другими неприятными ощущениями. В перспективе гипертония может спровоцировать инсульт, ишемическую болезнь сердца или сердечную недостаточность.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители