Врач объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

Вместе с весной в России наступило время цветения и пыления деревьев и кустарников. Эти растения у людей, склонных к аллергизации, могут вызвать такие неприятные явления, как аллергические риноконъюнктивиты, поллиноз, спровоцировать обострение бронхиальной астмы, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Люди, склонные к аллергизации, берегите свои органы дыхания, увлажняйте воздух, старайтесь в это время меньше проветривать, меньше находиться на улице. А чтобы защитить органы дыхания, надевайте маски, которые должны плотно прилегать к носу",

— порекомендовала врач.

Она также рассказала, что существует несколько важных диагностических признаков, по которым можно отличить аллергию от ОРВИ:

— ухудшение самочувствия (у аллергиков) наблюдается после пребывания на улице;

— ухудшение в солнечные и ветреные дни;

— ухудшение в утренние часы, после пребывания на улице;

— вялотекущее течение;

— улучшение после приема антигистаминных препаратов;

— улучшение после удаления провоцирующего агента.