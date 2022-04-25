Где в России есть риск заразиться малярией

Малярия — острое лихорадочное заболевание, которое вызывают паразиты рода Plasmodium. Их переносят инфицированные комары вида Anopheles, причем только самки. По оценкам ВОЗ, в 2020 г. в мире произошел 241 млн случаев заболевания, из них 627 тыс. с летальным исходом. Распространение заболевания непропорционально по всему миру: 95% заболеваний и 96% смертей приходятся на Африканский регион.

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В современной России это заболевание практически забыто. В 2021 году зафиксировано всего 94 случая заболевания, все они завезены из стран дальнего зарубежья. Но можно ли заразиться малярией в России сегодня? «Рамблер» задал этот вопрос врачу общей практики Денису Прокофьеву.

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Малярия — заболевание, которое достаточно редко встречается в терапевтической практике. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

В основе лежат переносчики — комары, которые переносят компонент, вызывающий малярию.

Видов малярии достаточно много. Основные: четырехдневная, трехдневная и тропическая. У них разная клиническая картина и разное течение.

Можно ли заразиться малярией в России

В основном терапевт в России сталкивается с малярией, когда у больного возникает длительная температура. Она беспокоит пациента на протяжении нескольких месяцев и не сбивается.

В этом случае врачам известен такой метод, как исследование толстой капли крови, — это и есть исследование на малярию.

Важно собрать анамнез и уточнить, выезжал ли человек в тропические страны. Но комары-переносчики живут и на территории РФ, за исключением северных широт. Обычно опасные насекомые обитают на болотах — поэтому в СССР их осушали. И если есть небольшая возможность заразиться в России, то в южных регионах с заболоченной местностью.

Однако все комары, которые разносят инфекцию, в основном «завозные». Это Африка, это тропики, это субтропики — обычно люди приезжают зараженными уже оттуда.

Лечение этой болезни достаточно простое: используют хинин, плаквенил, а также симптоматическую дезинтоксикационную терапию. Иммунитета к малярии почти не формируется, поэтому возможно повторное заражение. Но сейчас говорят о том, что формируется все более и более качественная вакцина против малярии.

Симптомы малярии

При малярии возникает сильнейшая лихорадка, сильнейшая интоксикация, с повышением печеночных трансаминаз. На фоне высокой температуры сворачивается кровь, возникают судороги.

Основная проблема — это именно лихорадка. В короткие сроки больному должна быть представлена помощь, иначе он просто ее не перенесет.