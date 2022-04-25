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29 минут назад

Российские ученые создали повязки для заживления диабетических язв

Газета.Ru

Российские ученые предложили новый способ создания повязок для ран с помощью плазменной обработки. Статья об этом опубликована в журнале Plasma Processes and Polymers.

Ученые создали повязки для заживления диабетических язв
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сахарный диабет – распространенное заболевание, которым страдает каждый десятый взрослый человек. При этой болезни поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, отвечающего за метаболизм глюкозы, или же организм просто перестает воспринимать этот гормон. В том числе, при этом страдает регенерация тканей организма, и при тяжелом диабете на теле могут открыться язвы, через которую проникает инфекция. Эти язвы очень плохо заживают, и их необходимо перевязывать.

Ученые из новосибирского НИИКЭЛ при поддержке РНФ разработали методику создания биодеградируемых пленок из нановолокон для использования в повязках для язв. В основе технологии лежит плазменная обработка поликапролактона, широко применяемого в качестве хирургического шовного материала, в атмосфере углекислого газа и углеводородов. После этого материал пропитывают плазмой крови с тромбоцитами, которые помогают процессу регенерации.

В ходе экспериментов на грызунах удалось выяснить, что такие повязки ускоряют заживление ран на 32 процента по сравнению с контрольной группой. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие биоактивные компоненты можно добавить на повязку для лучшего заживления.

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