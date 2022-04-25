Как по глазам определить наличие расстройства восприятия реальности

Существует странное расстройство — афантазия. Человек с таким расстройством не имеет способности осознанно создавать образы перед «мысленным взором». Как оказалось, это заметно даже по его внешности, а именно по глазам.

Исследователи из Австралии испытали две группы людей. В первой было 42 участника с нормальным восприятием реальности, а во второй — 18 человек с афантазией. Их всех просили просмотреть изображения с тёмными и светлыми фигурами на сером фоне. Люди из обеих групп демонстрировали обычную реакцию расширения зрачков как на светлые, так и на тёмные изображения.