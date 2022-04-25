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1 час назад

Как по глазам определить наличие расстройства восприятия реальности

Ferra.ruиещё 1

Существует странное расстройство — афантазия. Человек с таким расстройством не имеет способности осознанно создавать образы перед «мысленным взором». Как оказалось, это заметно даже по его внешности, а именно по глазам.

Как по глазам определить наличие расстройства восприятия реальности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Австралии испытали две группы людей. В первой было 42 участника с нормальным восприятием реальности, а во второй — 18 человек с афантазией. Их всех просили просмотреть изображения с тёмными и светлыми фигурами на сером фоне. Люди из обеих групп демонстрировали обычную реакцию расширения зрачков как на светлые, так и на тёмные изображения.

Но затем исследователи попросили участников обеих группы представить одни и те же изображения с открытыми глазами. Они обнаружили, что зрачки людей с нормальным визуальным воображением сужаются и расширяются при воспоминаниях, в то время как зрачки людей с афантазией не меняют размер.

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