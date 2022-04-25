В каком возрасте и какие симптомы головной боли наиболее опасны

Головная боль является наиболее опасный симптом в возрасте до 5 лет или после 50-ти, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, чтобы понять опасна боль или нет, необходимо учесть несколько моментов.

«Всегда подозрительна головная боль, которая усиливается при перемене положения тела, при кашле, особенно, когда она сопровождается неврологической симптоматикой - появлением слабости в руке или ноге, онемением, дизартрией (неспособность правильно выговорить слова – прим.ред.). Эти описания боли требуют серьезного внимания, потому что за ними могут стоять опухоль, сосудистая катастрофа, внутричерепная аневризма», – рассказал врач.

Доктор Мясников отметил, что аневризма встречается довольно часто у людей, страдающих головными болями. Это наследственное заболевание, часто передающееся в сочетании с поликистозом почек. Оно опасно тем, что расширяется один из сосудиков головы на небольшом протяжении. В слабом месте он может «подтекать» или порваться. При разрыве все может закончиться внезапной смертью.

За рубежом люди, имеющие в роду подобные случаи в сочетании с наследственным поликистозом почек, обязательно проходят скрининг, направленный на выявление заболевания (компьютерная томография головы в специальном режиме). Если при обследовании находят аневризму – производят эндоскопическое вмешательство, рассказывает врач.

По словам Мясникова, также насторожить должна головная боль после 60 лет. которая сопровождается температурой, слабостью и напряженной болезненной областью виска.