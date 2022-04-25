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3 часа назад

В каком возрасте и какие симптомы головной боли наиболее опасны

РИА "ФедералПресс"

Головная боль является наиболее опасный симптом в возрасте до 5 лет или после 50-ти, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, чтобы понять опасна боль или нет, необходимо учесть несколько моментов.

В каком возрасте и какие симптомы головной боли наиболее опасны
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Всегда подозрительна головная боль, которая усиливается при перемене положения тела, при кашле, особенно, когда она сопровождается неврологической симптоматикой - появлением слабости в руке или ноге, онемением, дизартрией (неспособность правильно выговорить слова – прим.ред.). Эти описания боли требуют серьезного внимания, потому что за ними могут стоять опухоль, сосудистая катастрофа, внутричерепная аневризма», – рассказал врач.

Доктор Мясников отметил, что аневризма встречается довольно часто у людей, страдающих головными болями. Это наследственное заболевание, часто передающееся в сочетании с поликистозом почек. Оно опасно тем, что расширяется один из сосудиков головы на небольшом протяжении. В слабом месте он может «подтекать» или порваться. При разрыве все может закончиться внезапной смертью.

За рубежом люди, имеющие в роду подобные случаи в сочетании с наследственным поликистозом почек, обязательно проходят скрининг, направленный на выявление заболевания (компьютерная томография головы в специальном режиме). Если при обследовании находят аневризму – производят эндоскопическое вмешательство, рассказывает врач.

По словам Мясникова, также насторожить должна головная боль после 60 лет. которая сопровождается температурой, слабостью и напряженной болезненной областью виска.

«Все это симптомы темпорального артериита - ревматологической болезни, которая, если ее вовремя не распознать и не лечить, может привести к слепоте», - подчеркнул специалист.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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