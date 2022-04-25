Что делать при аллергической реакции на укус комара

Середина весны — время, когда появляются первые кровососущие насекомые и если для одних людей укус комара — абсолютно незаметная неприятность, то у других он вызывает огромный отек и сильный зуд. Что делать при аллергической реакций на укус комара, читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему возникает сильная аллергия на укусы комаров и что с этим делать. Специалист считает, что при нормальной реакции организма, зуд от укуса насекомого проходит в течение нескольких часов, а отек за трое суток. При аллергической реакции неприятные симптомы могут сохраняться до 10 дней, чтобы улучшить состояние необходимо следовать нескольким простым правилам.
Специалист отмечает, что аллергикам стоит активно использовать репелленты. Их нужно наносить на кожу тонким слоем и не втирать. Нельзя наносить такие средства на поврежденную кожу, раздраженную, кожу с проявлениями атопического дерматита.