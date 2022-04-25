Что делать при аллергической реакции на укус комара

Середина весны — время, когда появляются первые кровососущие насекомые и если для одних людей укус комара — абсолютно незаметная неприятность, то у других он вызывает огромный отек и сильный зуд. Что делать при аллергической реакций на укус комара, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему возникает сильная аллергия на укусы комаров и что с этим делать. Специалист считает, что при нормальной реакции организма, зуд от укуса насекомого проходит в течение нескольких часов, а отек за трое суток. При аллергической реакции неприятные симптомы могут сохраняться до 10 дней, чтобы улучшить состояние необходимо следовать нескольким простым правилам.