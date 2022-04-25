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1 час назад

Россиянам перечислили «безобидные» симптомы болезней пищеварительной системы

Lenta.ruиещё 4

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что такие, на первый взгляд, безобидные симптомы, как длительные боли в животе, тошнота и горечь во рту, могут свидетельствовать о серьезных болезнях пищеварительной системы, которые требуют срочного лечения. Его слова приводит «Москва 24».

Названы «безобидные» симптомы болезней пищеварительной системы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых опасных заболеваний пищеварительной системы, среди тех, что медик перечислил россиянам, является острый панкреатит, из-за которого поджелудочная железа фактически разрушается. Он проявляется длительными болями в животе, которые отдают в спину, и повышением температуры тела. Вялов отметил, что схожую симптоматику вызывает воспаление желчного пузыря (холецистит). Чаще всего оно сопровождается горечью во рту и неприятным запахом, а боль в животе концентрируется в правом боку.

Специалист также рекомендовал не игнорировать ощущение тошноты, которое часто сопровождается потливостью, повышенной слабостью и изменением цвета кала, который становится черным или красноватым. Вялов добавил, что таким может быть признак острого гепатита.

«Сначала заболевание может протекать без каких-либо симптомов, кроме какой-то резко возникшей усталости. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится темная, и изменение цвета кала, он становится светлым. Болевых симптомов при этом как бы нет, и человеку сложно заподозрить проблему»,

— объяснил врач, отметив, что не стоит оставлять подобные сигналы организма без внимания. Он посоветовал россиянам срочно идти к врачу.

Болезни и лекарства,
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