Психиатр перечислила опасные последствия стресса

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова перечислила семь последствий продолжительного стресса для здоровья. Ее слова приводит портал Ura.ru.

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По словам Гардановой, на фоне стресса могут развиться несколько опасных психосоматических заболеваний.

«Это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит, ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили, то есть психосоматические заболевания, это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — поясняет врач.

Психотерапевт считает, что от провоцирующего болезни стресса поможет спорт. «При высоком уровне тревоги человек не может сидеть на месте, ему надо суетиться, ходить, поэтому спорт очень помогает. Он позволяет этому телесному компоненту изменяться», — поделилась способом борьбы с тревогой специалист.

Также психиатр посоветовала испытывающим стресс людям работать со своими мыслями. «Для того чтобы себе помочь, нужно уметь корректировать, убирать те неверные мысли в голове, которые в первую очередь надо осознать. Второе — изменить эти иррациональные установки, когнитивные искажения и вместо них думать о хорошем, давать позитивные установки», — объяснила Гарданова.