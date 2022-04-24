Врач-пульмонолог назвал способы лечения сухого кашля

«Можно смело начинать их пить при малейших намеках на кашель. Отдельно стоит отметить сироп с экстрактом подорожника, являющийся одним из самых простых и в то же время эффективных лекарственных препаратов, но я хочу еще раз напомнить, что при появлении любых симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу»,