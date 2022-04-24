Врач-пульмонолог назвал способы лечения сухого кашля

О способах лечения сухого кашля NEWS.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
Специалист пояснил, что сухой кашель может служить началом серьезного респираторного заболевания. В этом случае нужно принимать не кодеиносодержащие препараты. При этом такие лекарства не стоит принимать дольше трех дней без назначения врача, отметил эксперт.
При этом пульмонолог отметил, что помимо фармакологических препаратов, есть и лекарства растительного происхождения.
«Можно смело начинать их пить при малейших намеках на кашель. Отдельно стоит отметить сироп с экстрактом подорожника, являющийся одним из самых простых и в то же время эффективных лекарственных препаратов, но я хочу еще раз напомнить, что при появлении любых симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу»,
— заключил Овечкин.