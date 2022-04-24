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54 минуты назад

Пыльца играет на нервах: как пережить сезон аллергии в период стресса

Вечерняя Москва

Середина весны — непростое время для людей, страдающих аллергией на пыльцу: уже цветут ольха, орешник, скоро «запылит» береза. Специалисты предупреждают, что усилить реакцию на пыльцу может и психоэмоциональное напряжение. «Вечерняя Москва» выяснила, как облегчить симптомы аллергии в период стресса.

Как пережить сезон аллергии в период стресса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Россиян, склонных к аллергии, сейчас от 20 до 50 процентов, отмечает дерматолог-аллерголог Мария Грекова.

"Можно предположить, что в этом году число страдальцев снова увеличится, — говорит эксперт. — Для развития аллергических реакций самые «идеальные» условия — в больших городах. С незнакомыми веществами — и в воздухе, и в воде, и в пище — чаще всего сталкиваются жители мегаполисов. Только в продуктах питания есть и консерванты, и гормоны, и антибиотики. Иммунные клетки организма начинают атаковать чуждое вещество — и повреждают окружающие здоровые ткани. Так возникает аллергическая реакция".

Еще один важный фактор — психоэмоциональное напряжение. Механизм взаимосвязи нервной и иммунной систем изучают давно. Установлено, что стресс угнетающе действует на работу иммунитета. В частности, ученые обнаружили связь между сильным стрессом и возникновением аллергических реакций. При этом некоторые симптомы аллергии, например крапивница, в таких ситуациях могут возникать без контакта с аллергеном. Кроме того, стресс может спровоцировать дебют аллергии даже в зрелом возрасте.

"К сожалению, аллергический процесс неизлечим, — подчеркивает Мария Грекова, — но его можно и нужно держать под контролем. Ведь в сложных случаях аллергия может нарушить работу многих органов и систем. Старайтесь придерживаться диеты, обязательно консультируйтесь с врачом. Попросите терапевта выписать вам успокоительное. Тех, кто страдает полинозом, на прогулке неплохо защитят уже привычные нам медицинские маски. А дома полезно завести увлажнитель воздуха".

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