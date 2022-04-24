Как пережить сезон аллергии в период стресса

"Можно предположить, что в этом году число страдальцев снова увеличится, — говорит эксперт. — Для развития аллергических реакций самые «идеальные» условия — в больших городах. С незнакомыми веществами — и в воздухе, и в воде, и в пище — чаще всего сталкиваются жители мегаполисов. Только в продуктах питания есть и консерванты, и гормоны, и антибиотики. Иммунные клетки организма начинают атаковать чуждое вещество — и повреждают окружающие здоровые ткани. Так возникает аллергическая реакция".