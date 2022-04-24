Какие заболевания можно определить по ладоням

Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала «Пятому каналу», о каких болезнях может свидетельствовать внешний вид ладоней.

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Она отметила, что причиной чрезмерной потливости ладоней может стать гиперфункция щитовидной железы. У людей, страдающих этим симптомом, вырабатывается в крови слишком много гормонов, они ускоряют обменные процессы, что оказывает отрицательное влияние почти на все системы органов. Также данный признак может говорить о вегетативной дисфункции.

Сухие бледные ладони указывают на снижение функции щитовидной железы. Если у человека на руках шелушится кожа, то, вероятно, он страдает от недостатка витаминов, в частности А и D. Кроме того, у него может быть повышено содержание сахара в крови. Иногда таким образом проявляется экзема.

На заболевания печени и желчных путей указывает пожелтение кожи рук. Данный признак также может проявляться, если человек ест слишком много моркови.

По словам Львовской, если у человека наблюдается покраснение ладоней, это может быть сигналом наличия болезней печени или интоксикации организма.

Увеличение ладоней говорит о возможном наличии опухолей гипофиза – нижнего мозгового придатка. Он вырабатывает гормоны, влияющие на рост, репродуктивную функцию и обмен веществ.

Онемение пальцев или тремор могут указывать на наличие неврологических нарушений.