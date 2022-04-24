Что делать, если укусил клещ

• Постарайтесь удалить клеща как можно скорее – так вы снизите вероятность заражения, если клещ все-таки окажется зараженным. Крепко захватите его пинцетом, петлей из нитки или специальным устройством для извлечения клещей и попробуйте извлечь его целиком, чтобы в коже не осталась голова. Не нужно следовать распространенному совету и намазывать тело клеща растительным маслом – это никак не улучшит ситуацию, но усложнит процесс извлечения.



• Обработайте место укуса спиртом, наблюдайте за своим физическим состоянием. При появлении головной боли, высокой температуры, покраснения в области укуса нужно обратиться к врачу. Особенно внимательно наблюдайте за местом укуса, важным симптомом является распространяющееся вокруг места укуса покраснение кожи.



• Врач даст рекомендации – в одних случаях может быть выбрана наблюдательная тактика, в других могут быть назначены анализы и терапия антибиотиками. Заниматься самолечением не рекомендуется – все должно проводиться под контролем врача.



• Извлеченного клеща рекомендовано поместить в стерильный контейнер (такой, как для анализа мочи, можно купить в аптеке) и сдать на анализ в лабораторию, чтобы понять, мог ли он заразить болезнью Лайма или клещевым энцефалитом. В лабораторию клеща желательно доставить в течение 24 часов, при этом лучше его хранить в прохладном месте.



• В течение пары недель после укуса можно сдать анализ на выявление антител IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям. Их обнаружение – повод обратиться к врачу, если это не было сделано раньше.



• Если клещ снят не позднее 24 часов от момента присасывания, то вероятность передачи им возбудителей каких-либо заболеваний низкая.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики