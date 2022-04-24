Что делать, если укусил клещ

Клещи становятся активны уже ранней весной и представляют опасность до первых заморозков. Укус клеща может привести к неприятным последствиям для здоровья, а потому важно помнить, что нужно делать, чтобы защититься от их укусов, а также, что следует предпринять, если клещ все-таки укусил. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с "Рамблером" рассказала об этом подробнее.
По словам эксперта, клещи могут переносить опасные для человека инфекции: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз.
К сожалению, профилактических мер, которые способны защитить от последствий укуса клеща, не так уж много. В настоящее время можно сделать лишь прививку от клещевого энцефалита, которая в обязательном порядке проводится в эндемичных по этому заболеванию регионах, но также может быть проведена по желанию, если это требуется.
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Ольга Малиновская также отмечает, что вакцины, снижающих риск заболеть другими инфекциями, которые могут распространять клещи, пока в клинической практике не используются, а потому единственным способом защиты остается соблюдение правил, сводящих риск укуса клеща к минимуму.
Как не столкнуться с укусом клеща
Абсолютной защиты не дает ни одно средство, но можно попробовать снизить вероятность встречи с клещом. Отправляясь в парк или лес, стоит надевать одежду с длинными штанинами и рукавами, закрытую обувь и головной убор, защищающий шею. Также нужно приобрести репелленты, в которых присутствуют вещества, отпугивающие клещей, и используйте их.
Во время прогулки или похода регулярно осматривайте себя и своих спутников, чтобы вовремя заметить клеща. Помните, что клещи не будут спрыгивать с веток, а скорее поднимутся по высокой траве и переберутся на человека. Укус клеща безболезненный и не сопровождается дискомфортом.
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Что делать, если вас укусил клещ
• Постарайтесь удалить клеща как можно скорее – так вы снизите вероятность заражения, если клещ все-таки окажется зараженным. Крепко захватите его пинцетом, петлей из нитки или специальным устройством для извлечения клещей и попробуйте извлечь его целиком, чтобы в коже не осталась голова. Не нужно следовать распространенному совету и намазывать тело клеща растительным маслом – это никак не улучшит ситуацию, но усложнит процесс извлечения.
• Обработайте место укуса спиртом, наблюдайте за своим физическим состоянием. При появлении головной боли, высокой температуры, покраснения в области укуса нужно обратиться к врачу. Особенно внимательно наблюдайте за местом укуса, важным симптомом является распространяющееся вокруг места укуса покраснение кожи.
• Врач даст рекомендации – в одних случаях может быть выбрана наблюдательная тактика, в других могут быть назначены анализы и терапия антибиотиками. Заниматься самолечением не рекомендуется – все должно проводиться под контролем врача.
• Извлеченного клеща рекомендовано поместить в стерильный контейнер (такой, как для анализа мочи, можно купить в аптеке) и сдать на анализ в лабораторию, чтобы понять, мог ли он заразить болезнью Лайма или клещевым энцефалитом. В лабораторию клеща желательно доставить в течение 24 часов, при этом лучше его хранить в прохладном месте.
• В течение пары недель после укуса можно сдать анализ на выявление антител IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям. Их обнаружение – повод обратиться к врачу, если это не было сделано раньше.
• Если клещ снят не позднее 24 часов от момента присасывания, то вероятность передачи им возбудителей каких-либо заболеваний низкая.
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
После прогулок в лесу стоит обязательно осмотреть себя и своих близких. В случае обнаружения клеща, не не нужно паниковать, поскольку далеко не все клещи являются носителями опасных болезней. Кроме того, лучше не тратить время на переживания, а сосредоточиться на вышеперечисленных шагах.