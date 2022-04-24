В Москве начали производить лекарства для терапии деменции

Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель препарата отметил, что продукт уникален своей комбинацией двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.