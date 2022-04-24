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2 часа назад

В технополисе «Москва» начали производить лекарства для терапии деменции

Вечерняя Москва

Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 апреля.

В Москве начали производить лекарства для терапии деменции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель препарата отметил, что продукт уникален своей комбинацией двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.

Препарат будет выпускаться в форме таблеток в четырех дозировках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Болезни и лекарства,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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