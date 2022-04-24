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4 часа назад

Россиян призвали регулярно проходить ряд медицинских обследований

Lenta.ru

Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова заявила, что даже если человек хорошо себя чувствует и не болеет в конкретный момент, то ему следует пройти ряд медицинских обследований. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Россиян призвали регулярно проходить обследования
Фото: лента.рулента.ру

Терапевт призвала россиян регулярно делать анализ крови, измерять уровень глюкозы, сдавать кровь на наличие ВИЧ и гепатитов, проверять артериальное давление и проходить скрининговые обследования. Их делают пациентам при отсутствии симптомов и жалоб для диагностики серьезных заболеваний на ранней стадии.

«Программы скрининга позволяют диагностировать и начать эффективно лечить болезни, которые на начальных этапах могут не вызывать никаких симптомов и неприятных ощущений у пациента, однако уже начинают наносить значимый вред здоровью и влиять на дальнейший прогноз (это онкологические заболевания, туберкулез, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые другие)», — заключила она.

Болезни и лекарства,
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