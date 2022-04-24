Россиян призвали регулярно проходить обследования

Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова заявила, что даже если человек хорошо себя чувствует и не болеет в конкретный момент, то ему следует пройти ряд медицинских обследований. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

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Терапевт призвала россиян регулярно делать анализ крови, измерять уровень глюкозы, сдавать кровь на наличие ВИЧ и гепатитов, проверять артериальное давление и проходить скрининговые обследования. Их делают пациентам при отсутствии симптомов и жалоб для диагностики серьезных заболеваний на ранней стадии.