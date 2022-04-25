Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием

Врач объяснил, что рак тонкой кошки очень долгое время можно было диагностировать только во время операции. Все дело в том, объясняет Карасев, что болезнь может себя не выдавать, поэтому сложно своевременно поставить верный диагноз и назначить лечение. Зачастую опухоль находят уже на поздней стадии, когда шансов на выздоровление практически не остается.