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1 час назад

Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием

Lenta.ruиещё 8

Врач-онколог Иван Карасев связал боль в пупке с раком тонкой кошки. Такие боли могут оказаться одним из симптомов данного заболевания, заявил онколог в интервью «Пятому каналу».

Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач объяснил, что рак тонкой кошки очень долгое время можно было диагностировать только во время операции. Все дело в том, объясняет Карасев, что болезнь может себя не выдавать, поэтому сложно своевременно поставить верный диагноз и назначить лечение. Зачастую опухоль находят уже на поздней стадии, когда шансов на выздоровление практически не остается.

Чтобы обезопасить себя и вовремя вычислить смертельно опасный недуг, необходимо пересмотреть свой образ жизни и реагировать на сигналы организма, рекомендует онколог. Так, по его словам, на развитие опасного заболевания могут указывать следующие симптомы: вздутие живота, боль в районе пупка, нарушение стула, кровяные выделения в кале, тошнота или рвота.

«Относительно бессимптомное развитие заболевания приводит к тому, что опухоль обнаруживается уже на последней стадии. Хотя в 80 процентах своевременного обращения к врачу удается достигнуть положительной динамики»,

— объяснил Карасев.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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