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2 часа назад

Медики перечислили четыре внешних признака болезни печени

runews24.ru

Немецкие медики назвали четыре признака, по которым можно определить болезни печени. Об этом сообщает портал Focus.de.

Медики перечислили четыре внешних признака болезни печени
Фото: pixabaypixabay

Эксперты отметили, что алкоголь, жирная пища или вирусные заболевания негативно влияют на работу печени.

О болезнях печени может говорить изменение цвета мочи. Если моча стала темной, то печень повреждена алкоголем. Также о проблемах с печенью сигнализирует пожелтение глазного яблока. Этот признак, как и потемнение мочи, может говорить о заболевании гепатитом, проблемах в липидном обмене или синдроме Жильбера.

На ожирение печени могут указывать неприятные ощущения в верхней части живота, вместе с которым возникают усталость и трудности с концентрацией.

Также стоит обратить внимание, если появились зеленоватые или коричневатые кольца на роговице. Этот признак может говорить о наличии наследственного заболевания печени.

Болезни и лекарства,
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