Медики перечислили четыре внешних признака болезни печени

Немецкие медики назвали четыре признака, по которым можно определить болезни печени. Об этом сообщает портал Focus.de.

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Эксперты отметили, что алкоголь, жирная пища или вирусные заболевания негативно влияют на работу печени.

О болезнях печени может говорить изменение цвета мочи. Если моча стала темной, то печень повреждена алкоголем. Также о проблемах с печенью сигнализирует пожелтение глазного яблока. Этот признак, как и потемнение мочи, может говорить о заболевании гепатитом, проблемах в липидном обмене или синдроме Жильбера.

На ожирение печени могут указывать неприятные ощущения в верхней части живота, вместе с которым возникают усталость и трудности с концентрацией.