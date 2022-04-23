Заеды на губах: почему появляются и как лечить

Заеды лечат примерно так: для начала важно прекращение воздействия травмирующего фактора (коррекция зубного протеза стоматологом, бережное открывание рта при зевоте и во время разговора, отказ от курения), затем восстановление диеты и гигиены полости рта. Безусловно придется применять антисептические растворы для обработки рта и кожи вокруг. Далее антибактериальные или противогрибковые препараты в виде мазей и/или таблетированных форм по назначению врача на область повреждения. При выраженной боли и зуде применение обезболивающих мазей или гелей.



Анастасия Паскова Специалист в сфере эстетической косметологии