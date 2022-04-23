Заеды на губах: почему появляются и как лечить

Заедами принято называть трещины в уголках рта, которые возникают при поражении слизистых оболочек полости рта и губ и переходят на кожу. Изначально заеды — это разговорный термин, так как в медицинских кругах существует целый набор заболеваний, которые будет отражать этот симптом.
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"Рамблер" поговорил со специалистом в области эстетической косметологии Анастасией Пасковой и узнал, что делать с трещинами на губах.
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Основная причина болезненных трещин — это изменение тканей в уголках губ, из-за которых в этой зоне появляются глубокие кожные складки. В результате создаются условия для постоянного раздражения уголков рта слюной. Также на развитие заед влияет
стресс и снижение иммунитета;
заболевания ЖКТ;
грибки и стафилококки;
употребление слишком соленых, острых и кислых продуктов;
аллергия;
медицинские препараты;
неправильный прикус.
Заеды в углах рта могут возникать при железодефицитной анемии, кожных патологиях (псориазе, атопическом дерматите, стрептококковых поражениях кожи), сахарном диабете, недостатке витамина А и витаминов группы В, аллергических реакциях на косметические средства или средства личной гигиены (например, зубные пасты), иммунодефицитных состояниях (в том числе ВИЧ-инфекции), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивном гастрите.
Важно помнить, что заеды, особенно хронические и рецидивирующие, могут быть симптомом серьезного заболевания, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом. Например, терапевтом, стоматологом или дерматологом.
Заеды лечат примерно так: для начала важно прекращение воздействия травмирующего фактора (коррекция зубного протеза стоматологом, бережное открывание рта при зевоте и во время разговора, отказ от курения), затем восстановление диеты и гигиены полости рта. Безусловно придется применять антисептические растворы для обработки рта и кожи вокруг. Далее антибактериальные или противогрибковые препараты в виде мазей и/или таблетированных форм по назначению врача на область повреждения. При выраженной боли и зуде применение обезболивающих мазей или гелей.