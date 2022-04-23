Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Заеды на губах: почему появляются и как лечить

Даша Краснова
Анастасия Пасковаэксперт

Заедами принято называть трещины в уголках рта, которые возникают при поражении слизистых оболочек полости рта и губ и переходят на кожу. Изначально заеды — это разговорный термин, так как в медицинских кругах существует целый набор заболеваний, которые будет отражать этот симптом.

Заеды на губах: почему появляются и как лечить
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Рамблер" поговорил со специалистом в области эстетической косметологии Анастасией Пасковой и узнал, что делать с трещинами на губах.

Видео дня
Основная причина болезненных трещин — это изменение тканей в уголках губ, из-за которых в этой зоне появляются глубокие кожные складки. В результате создаются условия для постоянного раздражения уголков рта слюной. Также на развитие заед влияет
  • стресс и снижение иммунитета;
  • заболевания ЖКТ;
  • грибки и стафилококки;
  • употребление слишком соленых, острых и кислых продуктов;
  • аллергия;
  • медицинские препараты;
  • неправильный прикус.
Заеды в углах рта могут возникать при железодефицитной анемии, кожных патологиях (псориазе, атопическом дерматите, стрептококковых поражениях кожи), сахарном диабете, недостатке витамина А и витаминов группы В, аллергических реакциях на косметические средства или средства личной гигиены (например, зубные пасты), иммунодефицитных состояниях (в том числе ВИЧ-инфекции), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивном гастрите.
Анастасия Паскова
Анастасия ПасковаСпециалист в сфере эстетической косметологии

Важно помнить, что заеды, особенно хронические и рецидивирующие, могут быть симптомом серьезного заболевания, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом. Например, терапевтом, стоматологом или дерматологом.

Заеды лечат примерно так: для начала важно прекращение воздействия травмирующего фактора (коррекция зубного протеза стоматологом, бережное открывание рта при зевоте и во время разговора, отказ от курения), затем восстановление диеты и гигиены полости рта. Безусловно придется применять антисептические растворы для обработки рта и кожи вокруг. Далее антибактериальные или противогрибковые препараты в виде мазей и/или таблетированных форм по назначению врача на область повреждения. При выраженной боли и зуде применение обезболивающих мазей или гелей.
Анастасия Паскова
Анастасия ПасковаСпециалист в сфере эстетической косметологии

По словам эксперта, для постановки точного диагноза необходимо обследование, которое обычно включает:

  • соскоб с поверхности эрозии (бактериологическое исследование показывает причину заед в случае присутствия стрептококков или грибов);
  • клинический анализ крови с целью определения уровня гемоглобина, размера эритроцитов, насыщения гемоглобином, формы эритроцитов, гематокрита, скорости оседания эритроцитов;
  • биохимический анализ крови (содержание железа в крови, ферритина, трансферрина, глюкозы).
Болезни и лекарства,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители