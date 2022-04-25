Врач предупредил о смертельных последствиях сотрясения мозга

Специалист пояснил, что степень вреда здоровью при сотрясении мозга зависит от того, какая часть мозга пострадала при травме. При этом даже легкое сотрясение нельзя пускать на самотёк и не лечить. Пациентам с таким диагнозом требуется покой и постельный режим. От любых физических нагрузок нужно отказаться.
Врач отметил, что при легких травмах симптоматика проходит в течение двух недель, но при этом нужно наблюдаться у врача.
Самым опасным осложнением, по словам Евдокимова, является появление внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Такие последствия могут стать фатальными, вплоть до смертельного исхода. В сложных случаях, если есть гематома, может понадобиться длительная реабилитация и даже операция.