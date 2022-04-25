Врач предупредил о смертельных последствиях сотрясения мозга

Специалист пояснил, что степень вреда здоровью при сотрясении мозга зависит от того, какая часть мозга пострадала при травме. При этом даже легкое сотрясение нельзя пускать на самотёк и не лечить. Пациентам с таким диагнозом требуется покой и постельный режим. От любых физических нагрузок нужно отказаться.

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Врач отметил, что при легких травмах симптоматика проходит в течение двух недель, но при этом нужно наблюдаться у врача.