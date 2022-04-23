Названа опасность, на которую указывают холодные руки

Невролог Александр Евдокимов рассказал, что холодные руки могут указывать на определенные опасности для здоровья. Об этом пишет URA.RU. По совам врача, если руки стали холодными внезапно - это может быть признаком скрытого кровотечения, которое может быть незначительным, но регулярным. "Такое может быть при гастрите, различных эрозиях, перфорации в желудке, по кишечнику нередко проявляется скрытая кровь", - разъяснил Евдокимов. По его словам, холодные руки также могут являться симптомом анемии, преддиабетического состояния или ряда инфекций. "Особенно часто такое бывает при пиелонефритах и воспалениях со стороны почек", - добавил невролог. Ранее терапевт и диетолог Елена Черненко рассказала, о каких серьезных недугах могут говорить отеки. Также врач-невролог Дмитрий Шубин назвал продукты, которые вызывают головную боль.