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32 минуты назад

Невролог Евдокимов: холодные руки могут быть признаком кровотечений или инфекций

Газета.Ruиещё 2

Невролог Александр Евдокимов рассказал, что холодные руки могут указывать на определенные опасности для здоровья. Об этом пишет URA.RU. По совам врача, если руки стали холодными внезапно - это может быть признаком скрытого кровотечения, которое может быть незначительным, но регулярным. "Такое может быть при гастрите, различных эрозиях, перфорации в желудке, по кишечнику нередко проявляется скрытая кровь", - разъяснил Евдокимов. По его словам, холодные руки также могут являться симптомом анемии, преддиабетического состояния или ряда инфекций. "Особенно часто такое бывает при пиелонефритах и воспалениях со стороны почек", - добавил невролог. Ранее терапевт и диетолог Елена Черненко рассказала, о каких серьезных недугах могут говорить отеки. Также врач-невролог Дмитрий Шубин назвал продукты, которые вызывают головную боль.

Названа опасность, на которую указывают холодные руки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Болезни и лекарства,Елена Черненко,Дмитрий Шубин,Александр Евдокимов,
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