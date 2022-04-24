3 неспецифичных симптома болезней печени

Болезни печени бывают разными: одни успешно лечатся, другие беспокоят человека годами. Общее — то, что с ними можно полноценно жить, если вовремя обратиться к специалисту и начать лечение. «Рамблер» поговорил о первых и незаметных симптомах заболевания с Екатериной Корниловой — кандидатом медицинских наук, гастроэнтерологом, гепатологом клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан.

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Заболевание печени характеризуется довольно широким спектром клинических проявлений. Сказать что какое-то клиническое проявление очень специфично, было бы несправедливо. Корнилова Екатерина Борисовна Гастроэнтеролог, гепатолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

В связи с этим можно разделить жалобы или клинические проявления на «яркие» и широко известные общественности: например, желтуха. Многие считают, что желтуха связана только с проблемами печени. Это не всегда так.

На какие же признаки и симптомы обратить внимание?

Первое — это жалоба на кожный зуд. Жалоба абсолютно не специфичная, но очень часто встречающаяся у так называемых «печеночных пациентов». Кожный зуд у таких пациентов носит как правило постоянный характер, а зачастую становится просто невыносимым и очень сильным в ночные часы.

Другой момент, который следует указать, как нехарактерную жалобу — это появление различных высыпаний сосудистого характера на лице, в зоне декольте, в верхней части спины.

И третье клиническое проявление, тоже кожное, — покраснения ладоней. По-другому оно называется «пальмарная эритема». Пациент отмечает, что у него есть слишком ярко-розовые ладони.