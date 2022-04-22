Трясутся и дрожат руки: что это и как лечить

Иногда даже у здорового человека дрожат и трясутся руки без каких-либо явных причин.. Такое состояние не влияет на здоровье, но мешает выполнять задания, которые требуют мелкой моторики. «Рамблер» узнал у врача, насколько серьезно стоит относиться к трясущимся рукам и что может помочь.

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Состояние трясущихся рук — это тремор. Оно встречается часто. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Тремор может быть вызван перенапряжением мышц после физических нагрузок. Тогда он не несет никаких негативных последствий.

Когда появляется тремор рук постоянный, это история неврологического характера. За иннервацию, то есть сокращение и расслабление мышц, отвечают в первую очередь нервные окончания. Постоянно трясущиеся руки возникают при нарушении работы нервной системы.

Заболеваний, которые это вызывают, может быть очень много. Если мы говорим о людях старшего возраста, это может быть болезнь Паркинсона. Если мы говорим о молодых людях, это может быть любая патология нервной системы.

Тремор также может быть признаком рассеянного склероза, перенесенного инсульта, острого нарушения мозгового кровообращения.

Также на фоне психоэмоциональной нагрузки происходит гиперактивация нервных окончаний.

Как лечить трясущиеся руки

Если тремор вызван перенапряжением, необходимо расслабиться и отдохнуть. После приема седативных или успокоительных препаратов все приходит в норму.

Если причина более серьезная, то понадобится консультация врача и специальные лекарства.