Мясников развеял популярные мифы о сахарном диабете

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял популярные мифы, связанные с сахарным диабетом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг утверждение о том, что главной причиной возникновения сахарного диабета является сахар. По словам Мясникова , это заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами: белого хлеба, белого риса и белых макарон.

Также врач заявил, что сахарный диабет второго типа развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у худых людей. При этом, как уточнил Мясников, случаи заболевания сахарным диабетом среди пациентов с нормальным весом встречаются значительно реже, чем среди людей с лишними килограммами.