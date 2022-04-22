Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Доктор Мясников развеял популярные мифы о сахарном диабете

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял популярные мифы, связанные с сахарным диабетом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников развеял популярные мифы о сахарном диабете
Фото: Кадр из программыКадр из программы

Доктор опроверг утверждение о том, что главной причиной возникновения сахарного диабета является сахар. По словам Мясникова, это заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами: белого хлеба, белого риса и белых макарон.

Также врач заявил, что сахарный диабет второго типа развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у худых людей. При этом, как уточнил Мясников, случаи заболевания сахарным диабетом среди пациентов с нормальным весом встречаются значительно реже, чем среди людей с лишними килограммами.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители