Профессор рассказал, передается ли аллергия по наследству

По данным Всемирной организации здравоохранения , аллергией страдает 30% населения земного шара. При этом, неуклонно растет число людей у которых аллергия проявляется в зрелом возрасте, страдают от неприятных проявлений и малыши.

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на канале «Яндекс. Дзен» о том, может ли аллергия достаться малышу от родителей или бабушек и дедушек. По мнению специалиста, фактор наследственности присутствует, но это не значит, что ребенок обязательно будет аллергиком.