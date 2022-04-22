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1 час назад

Профессор Продеус рассказал, передается ли аллергия по наследству

Letidor.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает 30% населения земного шара. При этом, неуклонно растет число людей у которых аллергия проявляется в зрелом возрасте, страдают от неприятных проявлений и малыши.

Профессор рассказал, передается ли аллергия по наследству
Фото: DepositphotosDepositphotos

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на канале «Яндекс. Дзен» о том, может ли аллергия достаться малышу от родителей или бабушек и дедушек. По мнению специалиста, фактор наследственности присутствует, но это не значит, что ребенок обязательно будет аллергиком.

Педиатр особо подчеркнул, что на развитие аллергических реакций у новорожденного влияют три фактора: кесарево сечение, отсутствие грудного вскармливания и предрасположенность родителей к аллергическим реакциям.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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