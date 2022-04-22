Невролог перечислила симптомы опасной головной боли

Невролог Джамиля Юсупова назвала симптомы опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу. В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» врач отметила, что нельзя игнорировать «громоподобную» боль в голове и другие виды этого недуга.

По словам Юсуповой, если у человека появилась головная боль с изменением сознания или внезапная «громоподобная» головная боль, а также боль при занятиях спортом, необходимо обратиться за медицинской помощью. Перечисленные симптомы, предупреждает она, могут быть следствием более серьезных заболеваний и требуют медицинского изучения.

«К сигналам опасности относятся изменения типа боли у тех, кто долго страдает от нее, впервые появившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет, непроходящая в течение нескольких недель боль в голове»,

— обратила внимание невролог.