Назван простой способ снять боль в шее

Избавиться от болей в шее могут помочь несколько простых упражнений. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов, пишут «Аргументы и факты».

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По словам врача, боли в шее возникают из-за сидячей работы и активного использования гаджетов. Облегчить состояние можно, улучшая подвижность шейно-грудного отдела позвоночника физическими упражнениями.

Первое упражнение – плавные наклоны головы вперед-назад и влево-вправо. Второе надо выполнять лежа. От вершины «вдовьего горба» совершать медленные движения руками влево и вправо, вверх и вниз. Ладони должны как бы прилипать к тканям холки. Повторять до ощущения, что задняя поверхность шеи хорошо разогрелась.

Третье упражнение надо выполнять, сидя на краю стула с прямой спиной. Плечи отвести назад и максимально опустить вниз, поясница выгнута, живот втянут. Из такого положения тянуться затылком вверх и одновременно опускать подбородок к груди. Зафиксироваться в таком положении на минуту-две, потом медленно расслабиться.