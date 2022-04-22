Три вопроса доктору: о метеозависимости, экстрасистолах и онемении рук

Наджелудочковые экстрасистолы – не жизнеугрожаемая, то есть они не влияют на армию на кардиодинамику. Даже если это частая экстрасистола, она обычно не требует лечения, если пациенту она не приносит никаких неприятных ощущений. Смысл такой, если мы выявили наджелудочковые экстрасистолы, при этом пациент её не чувствует, то мы её не будем лечить, назначать лишние препараты. А если человек её чувствует, то мы по его самочувствию облегчаем ему жизнь. Что касается желудочковых экстрасистол, то их лечить нужно. Но делать это нужно, когда они либо частые, либо групповые. То есть мы можем ещё различать по частоте этих желудочковых экстрасистол. Они могут быть редкие - меньше 5 экстрасистол в минуту, средней частоты - от 6 до 15 экстрасистол в минуту и частые - более 15 в минуту. Если мы имеем дело со средней частотой или с частыми желудочковыми экстрасистолами у пациента, а также если эти экстрасистолы имеют определённую форму, то есть возникают в определённой части желудочков, то это самые жизнеугрожающие экстрасистолы. Пациенты с таким видом экстрасистол нуждаются в лечении обязательно. Есть также экстрасистолы групповые. Они бывают парные, тригеминия, квадригеминия, когда 4 подряд экстрасистолы и нет нормального сокращения сердца.



Почему нас волнует желудочковая экстрасистола, потому что она влияет на кардиодинамику. Если есть экстрасистолия частая, то сердце не успевает нормально сократиться, как приходят новая желудочковая экстрасистола, то есть новый удар в сердце. В этом случае эффективная работа сердца как насоса нарушается. Поэтому начинают страдать все органы и ткани, поскольку не получается нормального кровоснабжения. В связи с этим экстрасистолия особенно частая и групповая обязательно к лечению.



Лечение бывает терапевтическое, то есть мы назначаем препараты. Если мы видим частые экстрасистолы, которые не поддаются терапевтическому лечению, то человека направляем на консультацию кардиохирурга. Пациента осматривают, и уже по своим критериям выбирают необходимость лечения хирургического.