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1 час назад

Три вопроса доктору: о метеозависимости, экстрасистолах и онемении рук

Анна Шутова
Жито Алексей Владимировичэксперт,Прокофьев Денис Александровичэксперт,Хачирова Асиятэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о метеозависимости, экстрасистолах и онемении рук.

Три вопроса доктору: о метеозависимости, экстрасистолах и онемении рук
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как снизить влияние магнитной бури?

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Отвечает врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

В традиционной медицине термин «метеозависимость» используется редко, а связано это с тем, что многие симптомы метеозависимости распределены в соответствующие группы симптомов других болезней. Но в настоящее время этот термин можно услышать все чаще.

Так почему же состояние части людей так сильно зависит от геомагнитного поля, а других нет? Для этого существуют те же причины, которые объясняют и другие типы метеозависимости у людей.

То есть, если вы ощущается симптомы метеозависимости – головные боли, изменение настроения, сонливость и бессонницу, тревожность, приливы и жар, головокружения, боли в животе, панические атаки и другие, то, в первую очередь, необходимо обратиться ко врачу. У здорового человека магнитные бури выраженных симптомов вызывать не должны, для таких симптомов всегда есть та или иная медицинская причина, которая усиливает метеозависимость.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Если вы относитесь к категории людей, чувствительных к магнитным бурям, медик посоветовал соблюдать следующие рекомендации:

  1. Тщательно следите за новостями погоды – «предупрежден, значит спасен». Если вы знаете, что надвигается магнитная буря, вам будет легче к ней подготовится.
  2. Спланируйте свой график так, чтобы на период магнитной бури по возможности было меньше работы, меньше ответственных совещаний, выступлений, переездов, больших сделок, переработок и др. В данный период по возможности надо не напрягаться и снизить нагрузку.
  3. Проведите время дома с семьей, в парке, у реки или на даче – все это поможет нормализовать неврологическую составляющую, уменьшит тревожность и головную боль.
  4. Занимайтесь регулярно спортом – спорт тренирует сосуды, что уменьшает выраженность метеозависимости. А в день изменения погоды и магнитных бурь, конечно, нужно снизить нагрузку или отказаться от занятий спортом полностью.
  5. Питайтесь правильно, насыщенные жиры, трансжиры, легкоусвояемые углеводы приводят к усугублению эндотелиальной дисфункции – то есть ухудшают ответ сосудов на колебания магнитного поля. Помните, сосуды есть в каждом органе, поэтому и симптомы метеозависимости могут быть самыми разными.
  6. Известным провокатором зависимости от магнитных бурь является курение. Опосредовано это за счет повреждения многих внутренних органов, а не только легких. Многие люди с удивлением понимают, что уже через несколько месяцев после отказа от курения начинают значительно лучше себя чувствовать.
  7. Откажитесь от избытка алкоголя! В соответствии с нашим правилом №1 следите за погодой и избегайте данных напитков в дни изменения магнитного фона, а также за несколько дней до них.
  8. Зарядите себя позитивными эмоциями – займитесь любимым делом, например, проведите время с любимым домашнем животным, послушайте легкую ненавязчивую музыку, скушайте любимое блюдо, но в соответствии с правилом №5.
  9. Ведите дневник зависимости от магнитных бурь, постарайтесь установить конкретно ваши триггеры метеозависимости: стресс, так или иная еда, ранние подъемы, прием пищи на ночь, нахождение в душном помещении и др.
  10. При возникновении признаков метеозависимости, обязательно обратитесь к врачу! Это может быть симптомом тяжелых заболеваний: анемии, гипертонии, диабета, постковидного синдрома, ожирения, дефицита того или иного микроэлемента, гормонального сбоя и др. Помните, даже если у вас метеозависимость с детства – это не норма, врач поможет найти и устранить причину.

Почему немеют кисти рук и покалывают пальцы?

Отвечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Нужно четко понимать, что когда у человека немеют руки и покалывают пальцы, это симптом нарушения кровообращения верхних конечностей. Кровь к органам и тканям поступает по артериям, а возвращается по венам. Поэтому если возникает такая проблема, необходимо проверить вены и артерии верхних конечностей посредством выполнения исследования УЗДГ сосудов. На самом деле это достаточно частая проблема, которая связана с так называемым скаленус-синдромом. Этот синдром подразумевает собой пережатие сосудистого пучка, который расположен в подмышечной впадине. Соответственно, как только происходит пережатие сосудов, которые кровоснабжают верхние конечности, возникают такие ощущения. Чтобы дифференцировать, связано ли это заболевание с нарушением иннервации нервов или сосудов, выполняется простой анализ критериев. Если руки холодные, когда возникают покалывания, это сосуды. Если руки при сжатии не имеют силы и снижается их чувствительность, это нервы.
Также не стоит забывать, что основное кровоснабжение происходит за счет работы сердца. Поэтому при такой патологии важно проверить состояние сердечной мышцы посредством ЭКГ и ЭХОКГ. Также стоит обращать внимание на цвет кожи. Если вы видите, что руки становятся синими или бледными, это указывает на недостаток кровоснабжения.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач назвал два способа тренировать сосуды:

  1. Эластичное компрессионное бинтование от кистей до локтевого сгиба на ночь.
  2. Контрастные ванны для рук с чередованием теплой и холодной воды.

Экстрасистолы — это опасно?

Отвечает врач-кардиолог, диетолог-консультант Асият Хачирова.

Экстрасистола – это внеочередной сокращение сердца по отношению к нормальному ритму. Экстрасистолы бывают наджелудочковые и желудочковые. Именно от ее вида и зависит опасность для жизни. Прежде всего пациент ощущает экстрасистолу как какой-то дополнительный сердечный толчок, провал или замирание. Некоторые особенно тщательные пациенты, те, кто очень внимательно относится к своим болезням, даже по пульсовой волне на запястье ощущают выпадение сердечного комплекса либо некое переворачивание в груди. Однако есть и те, кто никак не ощущает экстрасистолы. У них их находят во время снятия кардиограммы, например при очередной диспансеризации.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант

По словам медика, есть много причин для возникновения экстрасистолии. Это может быть как самостоятельное заболевание, то есть первичное нарушение ритма сердца, так и вторичное, когда в сердце уже есть ишемическая болезнь сердца или был инфаркт, то есть из-за плохого кровоснабжения сердечной мышцы.

Сердечная мышца у нас уникальный орган, она обладает собственной энергетической активностью. Кардиомиоциты – клетки сердечной мышцы –самостоятельно могут генерировать электрический ток, именно благодаря этой их функции мы можем фиксировать электрокардиограмму. Угроза жизни от экстрасистол не зависит от того, как их ощущает пациент, то есть кто-то их может ощущать, кто-то – не ощущать, одни сильнее, другие – слабее. Но при этом мы не можем по этому признаку судить о том, что угрожает жизни экстрасистола или нет. Единственное самое верное инструментальное исследование, которое может показать всё про экстрасистолу человека – это холтеровское мониторирование. Это 24-часовой суточный монитор ЭКГ - небольшой приборчик, который вешается на человека, к нему присоединяются электроды как при снятии электрокардиограммы. Человек ходит в течение суток с этим приборчиком, потом переносит его в клинику, данные с него перекачивают на компьютер, расшифровывают и мы там видим экстрасистолу.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант

Экстрасистолы могут быть наджелудочковые, которые возникают в предсердиях, и желудочковые, которые возникают в самих желудочках.

Наджелудочковые экстрасистолы – не жизнеугрожаемая, то есть они не влияют на армию на кардиодинамику. Даже если это частая экстрасистола, она обычно не требует лечения, если пациенту она не приносит никаких неприятных ощущений. Смысл такой, если мы выявили наджелудочковые экстрасистолы, при этом пациент её не чувствует, то мы её не будем лечить, назначать лишние препараты. А если человек её чувствует, то мы по его самочувствию облегчаем ему жизнь. Что касается желудочковых экстрасистол, то их лечить нужно. Но делать это нужно, когда они либо частые, либо групповые. То есть мы можем ещё различать по частоте этих желудочковых экстрасистол. Они могут быть редкие - меньше 5 экстрасистол в минуту, средней частоты - от 6 до 15 экстрасистол в минуту и частые - более 15 в минуту. Если мы имеем дело со средней частотой или с частыми желудочковыми экстрасистолами у пациента, а также если эти экстрасистолы имеют определённую форму, то есть возникают в определённой части желудочков, то это самые жизнеугрожающие экстрасистолы. Пациенты с таким видом экстрасистол нуждаются в лечении обязательно. Есть также экстрасистолы групповые. Они бывают парные, тригеминия, квадригеминия, когда 4 подряд экстрасистолы и нет нормального сокращения сердца.

Почему нас волнует желудочковая экстрасистола, потому что она влияет на кардиодинамику. Если есть экстрасистолия частая, то сердце не успевает нормально сократиться, как приходят новая желудочковая экстрасистола, то есть новый удар в сердце. В этом случае эффективная работа сердца как насоса нарушается. Поэтому начинают страдать все органы и ткани, поскольку не получается нормального кровоснабжения. В связи с этим экстрасистолия особенно частая и групповая обязательно к лечению.

Лечение бывает терапевтическое, то есть мы назначаем препараты. Если мы видим частые экстрасистолы, которые не поддаются терапевтическому лечению, то человека направляем на консультацию кардиохирурга. Пациента осматривают, и уже по своим критериям выбирают необходимость лечения хирургического.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант
Болезни и лекарства,
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