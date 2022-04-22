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1 час назад

Врач рассказал об опасности шипучих таблеток

Medical Note

Шипучие таблетки содержат натрий, который в больших дозах может быть опасен для здоровья, рассказал в своем Телеграм-канале врач-терапевт, пульмонолог, медицинский блогер Олег Абакумов.

Врач рассказал об опасности шипучих таблеток
Фото: https://blog.doc.help/https://blog.doc.help/

Шипучие таблетки удобно растворять в воде, кроме того, это свойство привлекательно с точки зрения маркетинга.

«Все, как в лучших фильмах — кинул таблетку в стакан воды, а она шипит и растворяется пузырьками, распространяя пары здоровья и благости», — говорит специалист.

Между тем, шипучие таблетки содержат натрий. Большие дозы натрия повышают артериальное давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек получает основную дозу натрия из поваренной соли. Нормой является ¼ чайной ложи соли, или 500 мг натрия в день.

Количество натрия в шипучих препаратах часто близко к дневной норме. Принимая большое количество таких таблеток, можно легко превысить рекомендованную дозу натрия в организме, предупреждает специалист.

Источник: Телеграм-канал Олега Абакумова

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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