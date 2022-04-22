Врач рассказал об опасности шипучих таблеток

Шипучие таблетки содержат натрий, который в больших дозах может быть опасен для здоровья, рассказал в своем Телеграм-канале врач-терапевт, пульмонолог, медицинский блогер Олег Абакумов.

Шипучие таблетки удобно растворять в воде, кроме того, это свойство привлекательно с точки зрения маркетинга.

«Все, как в лучших фильмах — кинул таблетку в стакан воды, а она шипит и растворяется пузырьками, распространяя пары здоровья и благости», — говорит специалист.

Между тем, шипучие таблетки содержат натрий. Большие дозы натрия повышают артериальное давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек получает основную дозу натрия из поваренной соли. Нормой является ¼ чайной ложи соли, или 500 мг натрия в день.