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3 часа назад

Как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы

Letidor.ru

Гипотиреоз щитовидной железы — одно из самых распространенных нарушений в работе этого органа. Заболевание коварно тем, что его признаки часто путают с другими болезнями. Как понять, что щитовидка дала сбой, читайте в нашей новости.

Как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие первичные признаки могут говорить о начальной стадии гипотиреоза. Насторожить должен резкий набор веса, выпадение волос и эмоциональная неустойчивость.

Специалист также отметил, что лечить гипотиреоз можно только под контролем эндокринолога, прием препаратов для лечения щитовидной железы без рекомендаций врача может быть смертельно опасен.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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