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1 час назад

Импорт лекарств из ЕС сохраняется на уровне прошлого года

Парламентская газетаиещё 1

В настоящий момент Федеральная таможенная служба (ФТС) не фиксирует снижение объемов импорта лекарств их Евросоюза и США, сообщил РИА «Новости» глава службы Владимир Булавин.

Импорт лекарств из ЕС сохраняется на уровне прошлого года
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Пока импорт медикаментов сохраняется на уровне прошлого года: в апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн препаратов и медизделий, сообщил он. В ФТС объясняют сохранение объема поставок тем, что продукция фармотрасли не подпала под санкции Запада.

Булавин уточнил, что основными поставщиками лекарств в Россию являются Германия, Великобритания, Франция, Индия и Белоруссия. А наиболее дорогие лекарства импортируются из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.

Несмотря на то, что санкций на поставку медикаментов в Россию западные страны не вводили, в связи с нестабильностью геополитической ситуации многие компании сталкиваются с логистическими трудностями, а некоторые производители ограничили свое присутствие на российском рынке.

Болезни и лекарства,Владимир Булавин,ФТС России,ЕС,
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