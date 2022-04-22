Импорт лекарств из ЕС сохраняется на уровне прошлого года

В настоящий момент Федеральная таможенная служба (ФТС) не фиксирует снижение объемов импорта лекарств их Евросоюза и США, сообщил РИА «Новости» глава службы Владимир Булавин.
Пока импорт медикаментов сохраняется на уровне прошлого года: в апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн препаратов и медизделий, сообщил он. В ФТС объясняют сохранение объема поставок тем, что продукция фармотрасли не подпала под санкции Запада.
Булавин уточнил, что основными поставщиками лекарств в Россию являются Германия, Великобритания, Франция, Индия и Белоруссия. А наиболее дорогие лекарства импортируются из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.
Несмотря на то, что санкций на поставку медикаментов в Россию западные страны не вводили, в связи с нестабильностью геополитической ситуации многие компании сталкиваются с логистическими трудностями, а некоторые производители ограничили свое присутствие на российском рынке.