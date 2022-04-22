Импорт лекарств из ЕС сохраняется на уровне прошлого года

В настоящий момент Федеральная таможенная служба (ФТС) не фиксирует снижение объемов импорта лекарств их Евросоюза и США, сообщил РИА «Новости» глава службы Владимир Булавин.

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Пока импорт медикаментов сохраняется на уровне прошлого года: в апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн препаратов и медизделий, сообщил он. В ФТС объясняют сохранение объема поставок тем, что продукция фармотрасли не подпала под санкции Запада.

Булавин уточнил, что основными поставщиками лекарств в Россию являются Германия, Великобритания, Франция, Индия и Белоруссия. А наиболее дорогие лекарства импортируются из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.