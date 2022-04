Названы характерные симптомы ишемической болезни сердца

Джагдиш Хубчандани, врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США), напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей в мире, и назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца, которые многие часто игнорируют, так как считают не опасными. Его слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.