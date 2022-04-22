Названы характерные симптомы ишемической болезни сердца

Джагдиш Хубчандани, врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США), напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей в мире, и назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца, которые многие часто игнорируют, так как считают не опасными. Его слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

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Специалист сказал, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы, потому важно не игнорировать боль в груди. Это может быть как сильная боль, так и дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Ощущения, как правило, усиливаются во время стресса или нервного напряжения. Хубчандани пояснил:

«Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь».

Еще одним признаком ишемической болезни сердца врач назвал дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Неприятные ощущения, по его словам, не всегда сконцентрированы с левой стороны, они могут отдавать в плечо, живот, руки, спину, шею и даже челюсть.