4 заболевания, которые чаще всего никак не проявляются

Вы можете даже не подозревать об их наличии.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Конечно, сложно найти заболевание, которое не наносило бы вред организму, тем не менее многие заболевания мы запускаем просто потому, что не подозревали об их наличии. Мы собрали топ недугов, которые очень легко пропустить, так что будьте внимательны к себе и ежегодно проходите основные обследования.

Видео дня

Диабет

Одно из самых коварных заболеваний. Многие слышали про ужасные осложнения болезни, однако нередко начальная стадия заболевания никак не проявляется и человек узнает о своем состоянии совершенно случайно во время обычного похода к врачу. В запущенном состоянии в организме начинаются необратимые процессы, которые нельзя не заметить, но когда пациент обращается к специалисту, лечить диабет уже очень непросто, а иногда и невозможно. Старайтесь раз в год проверять уровень сахара в крови и следить за динамикой.

Опухоль яичников

Заболевания органов репродуктивной системы нередко не сопровождаются никакими болезненными ощущениями, кроме того, не все женщины ежегодно посещают своего гинеколога. Но даже когда заболевания матки проявляются, пораженные яичники не дают о себе знать. Именно поэтому смерти от рака яичников так распространены. Чтобы избежать подобного исхода, не ленитесь обращаться к своему гинеколога раз в год, даже если вам кажется, что все в порядке.

Атеросклероз

Согласитесь, не все из нас ведут здоровый образ жизни, как того хотелось бы нашему терапевту. Ежедневно мы получаем лишние элементы вместе с пищей, которые так или иначе остаются в организме. Так, некоторые жиры остаются в виде налета на внутренних стенках сосудов, что приводит к развитию сосудистой недостаточности, в худшем варианте развития событий человека может поразить инфаркт. При любых подозрениях на проблемы с сосудистой системой важно вовремя обратиться к специалисту, который поможет скорректировать режим питания и при необходимости назначит терапию.

Аутоиммунные заболевания