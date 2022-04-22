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3 часа назад

Врач перечислил вызывающие раннее старение болезни

Lenta.ruиещё 2

Заслуженный врач России Михаил Каган в беседе с изданием «Газета.Ru» перечислил вызывающие раннее старение болезни. По его словам, на биологический возраст влияет не только генетика и образ жизни, но и вирусы или хронический стресс.

Врач перечислил вызывающие раннее старение болезни
Фото: Christian Hartmann / ReutersChristian Hartmann / Reuters

Доктор Каган напоминает, что хоть генетические особенности и могут предопределять возрастные изменения, существуют определенные факторы, в том числе и вирусные заболевания, которые также негативно влияют на биологический возраст. Так, например, он сослался на результаты исследования, согласно которым заражение ВИЧ способствует ускорению преждевременного старения. Также он отметил, что некоторые специалисты уверены: вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, негативно влияет на биологический возраст.

«В самом начале пандемии стало ясно, что пожилые люди чаще остальных были подвержены тяжелым симптомам и смерти в результате COVID-19. Зачастую это обуславливалось тем, что у них повышался уровень маркеров в крови. Это воспаление провоцирует не только тяжелое течение COVID-19, но и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, онкологических заболеваний, проблем с почками. Иммунная система при этом может стать менее устойчивой, что может впоследствии помешать некоторым людям противостоять последствиям старения», — пояснил доктор.

Также врач отметил, что период пандемии для многих людей стал настоящим стрессом, даже для тех, кто не заразился вирусом. Потеря работы, болезни и смерти близких усилили стресс, и это, по словам эксперта, также явилось фактором преждевременного старения.

Ранее врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США) Джагдиш Хубчандани напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей в мире. Специалист назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца, которые многие часто игнорируют, так как считают не опасными, и призвал обращаться к врачу при их появлении.

Болезни и лекарства,Михаил Каган,
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