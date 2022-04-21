Почему опасно пропускать прием лекарств

Особенно опасно шутить с антибиотиками. Назначенный курс антибиотиков обычно не бывает длительным, а время их выведения из организма невелико, поэтому важно максимально сконцентрироваться на контроле режима приема, чтобы поддерживать стабильную концентрацию активного вещества. Пропущенная доза может существенно замедлить выздоровление, а если курс прерывается, то, помимо недолеченного заболевания, мы рискуем сформировать резистентность к антибиотику.



Еще один вид препаратов, требующих особенно строгого контроля – гормоны. Например, пропускать прием КОК крайне нежелательно из-за высокого риска забеременеть. Общие правила тут таковы, что пропущенную таблетку лучше принять сразу после того, как вспомните о пропуске, а дальше принимать как обычно. В инструкции к таким препаратам нередко указывают, как поступить, если прием пропущен – необходимо внимательно с ней ознакомиться.



Нередко врачи назначают лекарства в связи с хроническими заболеваниями – гипертонией, сахарным диабетом, различными сердечно-сосудистыми патологиями. В этом случае прием назначают длительным курсом, а период выведения активного вещества из организма чаще всего длинный. Однако и в таком случае пропускать прием нежелательно, чтобы не снижать эффективность препарата.