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2 часа назад

Почему опасно пропускать прием лекарств

Анна Шутова
Голубкова Ирина Валерьевнаэксперт

Чтобы лекарства подействовали и были максимально эффективны, необходимо следовать инструкции и строго выполнять указания лечащего врача относительно дозировки, схемы приема и других нюансов. Но не всегда получается соблюдать дисциплину. Что будет, если пропустить прием медикаментов, и что делать, если это уже произошло? Спросили и.о. заведующего терапевтическим отделением №2 Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Ирину Голубкову.

Почему опасно пропускать прием лекарств
Фото: PixabayPixabay

Согласно исследованиям, от 20 до 50 процентов людей нарушают режим приема назначенных им препаратов. Как правило, это или изменение времени, или пропуск приема лекарств. По словам врача, необходимо с максимальным вниманием относиться к режиму приема назначенных медикаментов и повысить в собственных глазах приоритетность этой задачи.

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Особенно опасно шутить с антибиотиками. Назначенный курс антибиотиков обычно не бывает длительным, а время их выведения из организма невелико, поэтому важно максимально сконцентрироваться на контроле режима приема, чтобы поддерживать стабильную концентрацию активного вещества. Пропущенная доза может существенно замедлить выздоровление, а если курс прерывается, то, помимо недолеченного заболевания, мы рискуем сформировать резистентность к антибиотику.

Еще один вид препаратов, требующих особенно строгого контроля – гормоны. Например, пропускать прием КОК крайне нежелательно из-за высокого риска забеременеть. Общие правила тут таковы, что пропущенную таблетку лучше принять сразу после того, как вспомните о пропуске, а дальше принимать как обычно. В инструкции к таким препаратам нередко указывают, как поступить, если прием пропущен – необходимо внимательно с ней ознакомиться.

Нередко врачи назначают лекарства в связи с хроническими заболеваниями – гипертонией, сахарным диабетом, различными сердечно-сосудистыми патологиями. В этом случае прием назначают длительным курсом, а период выведения активного вещества из организма чаще всего длинный. Однако и в таком случае пропускать прием нежелательно, чтобы не снижать эффективность препарата.
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Если человек уже пропустил прием лекарства, Ирина Голубкова порекомендовала не прерывать лечение.

Если до приема очередной дозы осталось менее 3-4 часов – дополнительно употреблять пропущенную таблетку не нужно. Особенно опасен прием двойной дозы в отношении противосудорожных и антидепрессантов.

Если вы вспомнили о лекарстве вскоре после нужного времени приема – следует выпить пропущенную дозу немедленно, а следующую - согласно обычному расписанию. Если же вы принимаете короткий курс антибиотиков, то после приема пропущенной таблетки можно сдвинуть график на то время, на которое задержан прием. Конечно, хорошо, если есть возможность оперативно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Советы врача, которые помогут не пропускать прием лекарств

  1. Прикрепите к упаковке с таблетками стикер с указанием времени приема, либо воспользуйтесь специальной таблетницей-органайзером.
  2. Составьте график приема лекарств.
  3. Если препарат назначен длительным курсом - выработайте последовательность действий или ритуал, привязав прием лекарства к привычному действию. Например, приучите себя пить лекарство сразу после пробуждения.
  4. Воспользуйтесь современными технологиями – есть немало мобильных приложений с функцией контроля приёма медикаментов.
Болезни и лекарства,
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