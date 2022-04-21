Почему опасно пропускать прием лекарств

Чтобы лекарства подействовали и были максимально эффективны, необходимо следовать инструкции и строго выполнять указания лечащего врача относительно дозировки, схемы приема и других нюансов. Но не всегда получается соблюдать дисциплину. Что будет, если пропустить прием медикаментов, и что делать, если это уже произошло? Спросили и.о. заведующего терапевтическим отделением №2 Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Ирину Голубкову.
Согласно исследованиям, от 20 до 50 процентов людей нарушают режим приема назначенных им препаратов. Как правило, это или изменение времени, или пропуск приема лекарств. По словам врача, необходимо с максимальным вниманием относиться к режиму приема назначенных медикаментов и повысить в собственных глазах приоритетность этой задачи.
Если человек уже пропустил прием лекарства, Ирина Голубкова порекомендовала не прерывать лечение.