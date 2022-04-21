Какие болезни могут лишить способности говорить

Одной из самых важных в современном мире для человека является возможность говорить. Имея определённые проблемы со здоровьем, человек может утратить такое важное средство коммуникации, как речь. Проблема восстановления голоса у больных с заболеваниями гортани и нарушениями речи является одной из наиболее сложных и актуальных в ларингологии и на текущий момент.

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Разберём, какие патологические состояния могу приводить к потере голоса и, следовательно, речи?

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За появление речи отвечает так называемый голосовой аппарат. То, что мы слышим друг от друга — результат работы целой системы. По большому счёту, самим генератором звука является гортань и находящиеся в ней голосовые связки. Энергетический отдел, он же источник звука — лёгкие. Именно из лёгких выталкивается обратно в гортань воздух. Существуют и так называемые резонаторы: полость носа, нёбо, язык, мышцы шеи, зубы, челюсти, губы. Контролируются процессы голосообразования центральной нервной системой.

Исходя из написанного выше, любая проблема, связанная с функционированием нервной системы и работой указанных органов, может привести к изменению голоса, осиплости или вовсе способности говорить. Такие изменения на научном языке называются "дисфония" и могут быть органическими или вторичными (функциональными). Слово "органический" означает, что причиной потери голоса стало заболевание непосредственно гортани. Это могут быть как воспалительные заболевания, так и хронические, и даже злокачественные — например, рак гортани.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

Функциональные нарушения — это те нарушения, которые возникают не потому, что патологический процесс происходит в гортани, а из-за изменений, непосредственно влияющих на гортань.

Какие изменения с голосом должны настораживать?

Ваш голос постоянно осипший, как будто Вы заболели. Если такой симптом сохраняется более 2-3 недель, обращение к врачу обязательно. Вам постоянно кажется, что в горле что-то застряло и это ощущение усиливается при разговоре. При разговоре Вы постоянно вынуждены напрягаться, в конце сказанного ощущаете напряжение в горле. Ваш голос "вдруг" исчез и не помогают никакие лекарства. Ваши знакомые отмечают, что голос изменился и Вы сами слышите его иначе. Вам стало сложно управлять языком, в языке появились какие-то неприятные ощущения.

Болезней, приводящих к потере речи, очень много. Иногда это совсем не очевидные проблемы, но игнорировать их нельзя. Привести к проблемам с голосообразованием и речью могут любые воспалительные заболевания гортани, бронхо-лёгочной системы, пазух носа. Это могу быть заболевания щитовидной железы и надпочечников, патология желудочно-кишечного тракта (например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), патология со стороны позвоночника (в частности, речь идёт о шейном отделе). Приём некоторых препаратов из разных фармакологических групп также может стать причиной изменения голоса. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследование и выявлять патологии на ранних стадиях.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

Хотелось бы упомянуть одну из причин, о которой говорят редко. Причиной потери голоса или потери речи может стать социальная депривация. По большому счёту, речь идёт об изменениях в психике человека, который не говорит. Иногда это происходит, если по какой-либо причине поражаются речевые центры в головном мозге. А порой бывает так, что с детства человек практически ни с кем не общался и человеческая речь ему мало знакома.

Ещё одна интересная причина: тугоухость или полное отсутствие слуха. В данном случае человек также сталкивается с нарушением в работе центральной нервной системы, возможность нормально слышать звуки и голоса отсутствует, что непременно приведёт к изменению речи и иногда потере возможности говорить.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года