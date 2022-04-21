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1 час назад

Как сменить врача в поликлинике: инструкция

Катя Кобышева

Иногда бывает так, то с лечащим врачом в поликлинике совершенно не складываются отношения. Но пациент продолжает ходить к одному и тому же специалисту, ничего не зная о том, что можно лечиться у другого доктора. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы сменить лечащего врача в поликлинике.

Как сменить врача в поликлинике: инструкция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во-первых, причины могут быть совершенно объективные. Например, вы прописаны в одном месте, а живете в другом, и конечно, просто неудобно ездить с одного конца города на другой ради того, чтобы закрыть больничный. Во-вторых, нередко бывает так, то не устраивает сам врач: вам непонятны его назначения, у вас нет к нему доверия, он вам грубит или не отвечает на ваши вопросы. Так бывает, и это нормально.

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Если вы переехали в другое место то вы имеете право прикрепиться к другой поликлинике. Для этого нужно обратиться в регистратуру той поликлиники, к которой вы хотите прикрепиться, и написать соответствующее заявление.

Если поликлиника в целом устраивает, а вот к лечащему врачу нет никакого желания обращаться, сделать нужно следующее:

  1. Написать заявление в свободной форме на имя главного врача поликлиники или руководителя отделения, если речь о специализированной медицинской помощи. Документ нужно составить в двух экземплярах.
  2. Опишите причину, иначе заявление не будет рассмотрено. Например, вам не подходит график приема специалиста или он с вами грубо разговаривает.
  3. Укажите номер телефона или адрес электронной почты, по которым с вами можно будет связаться.
  4. Ваше заявление должны не только принять, но и зарегистрировать — поставить дату и присвоить входящий номер.

В течение трех рабочих дней с вами должен связаться главный врач и дать информацию о врачах и графике их работы, чтобы вы могли выбрать. Имейте в виду, что доктор также может отказаться от работы с вами, если, например, он и без вас перегружен.

Если ваше заявление осталось без ответа, вы имеете право обратиться в местное управление Росздравнадзора или Роспотребнадзора, Минздрав или даже прокуратуру с жалобой. Это можно сделать на сайте выбранного ведомства или через портал "Госуслуги". Не забудьте приложить копию того заявление, с которым вы обращались в поликлинику.

Болезни и лекарства,Росздравнадзор,Роспотребнадзор,
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