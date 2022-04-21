Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Врач: употребление авокадо помогает в борьбе с онкологией

Моя Москва.онлайн

Как сообщает издание «Blood» со ссылкой на словам Мэтью Ченга, доктора медицинских наук, авокадо способно помочь в лечении острого миелоидного лейкоза.

Врач: употребление авокадо помогает в борьбе с онкологией
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Отмечается, что речь идёт об одном из наиболее опасных заболеваний крови и костного мозга. Известно, что 3 из 4 пациентов, у которых диагностируют данный вид онкологии, умирают.

Согласно результатам исследований, раковые клетки развиваются за счёт повышенного числа митохондриальных ферментов VLCAD. При этом в авокадо присутствует молекула авокатин В, которая успешно борется с их активностью.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители