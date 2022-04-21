Врач: употребление авокадо помогает в борьбе с онкологией

Как сообщает издание «Blood» со ссылкой на словам Мэтью Ченга, доктора медицинских наук, авокадо способно помочь в лечении острого миелоидного лейкоза.

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Отмечается, что речь идёт об одном из наиболее опасных заболеваний крови и костного мозга. Известно, что 3 из 4 пациентов, у которых диагностируют данный вид онкологии, умирают.