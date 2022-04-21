Врач назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Гандельман рассказал, что у людей, испытывающих хронический стресс, риск возникновения сахарного диабета в несколько раза выше, чем у тех, кто имеет стабильную психику.

Его соведущий Андрей Продеус порекомендовал избавляться от стресса с помощью дыхательных упражнений, занятий спортом и объятий с близкими людьми. Также он посоветовал включить в рацион йогурты с пробиотиками. По словам специалиста, ученые установили, что у людей, которые регулярно употребляют эту группу продуктов, повышается стрессоустойчивость.