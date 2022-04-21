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3 часа назад

Ревматолог рассказал, как снять боль в суставах

Мир24иещё 1

Выбор метода лечения при боли в суставах зависит от стадии и характера болезни, рассказал aif.ru главный внештатный ревматолог Минздрава России Евгений Насонов.

Ревматолог рассказал, что делать, чтобы суставы не болели
Фото: Мир24Мир24

По его словам, в первую очередь важно разобраться в причине боли. Это может быть острое воспаление сустава или хроническое. При остром воспалении поможет холод, он поможет сузить сосуды, а значит, уменьшить приток крови к пораженному суставу. Насонов пояснил, что такой метод успокоит медиаторы воспаления, которые вызывают боль.

При хроническом воспалении, наоборот, эффективны тепловые процедуры. В этом случае следует использовать разогревающие мази, компрессы и сухое тепло. Также хорошо делать массаж и прикладывать грелки. Когда боль утихнет, врач советует поработать с этим суставом – разрабатывать его во всех направлениях сводного движения. Такие манипуляции помогут вернуть суставу подвижность.

Специалист напомнил, что для сохранения суставов обязательно нужно следить за своим весом, поскольку каждый лишний килограмм дает нагрузку на суставы. Он подчеркнул, что снижение массы тела всего на 10% дает эффект, который сопоставим с приемом сильных обезболивающих препаратов.

Ранее ревматолог Дмитрий Каратеев рассказал, почему из-за изменения погоды у некоторых людей болят суставы. По его словам, в этом виноваты ревматические болезни.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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