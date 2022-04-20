С наступлением тепла люди переодеваются в весеннюю обувь, что часто сопряжено в появлением мозолей. "Рамблер" выяснил, чем на самом деле опасны мозоли. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Мозоль — это защита организма, которая возникает для того, чтобы создать прослойку между натирающей поверхностью и кожей. Если бы мозоли не образовывались, тело в этих местах покрывалось бы кровавыми ранами. Но вместо этого формируется грубый эпидермальный слой с возможным жидкостным содержим, которое будет препятствовать трению.

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Внешне мозоль похожа на пузырь, наполненный цитоплазмой – жидкостью из травмированных клеток среднего слоя кожи, и имеет желтый, либо желто-коричневый цвет. Но есть и сухие мозоли, которые формируют своеобразный корень, глубоко прорастающий в ткани. Такая мозоль принесет куда больше неприятных ощущений и требует лечения.

"Самая большая проблема, связанная с мозолями, заключается в том, что они могут возникать не только на фоне трения кожи, но и на фоне деформации суставов, например, при вальгусной деформации стопы. В этом случае "мозоль" вызывает сильный болевой синдром".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Причин для возникновения мозолей много и далеко не всегда они связаны с обувью и особенностями строения ступни. Неправильная ходьба, плоскостопие, смещение нагрузки тела на переднюю часть стопы при хождении на каблуках — все это может спровоцировать развитие мозолей. И если это не проблема трения, то значит есть нарушения свода стопы, изменения в костях, какие-то деформации или какого-то заболевания.

"Главное осложнение, которое может произойти с мозолью, это ухудшение бактериального фона. Тогда возникнет сильное воспаление, которое нужно лечить антибактериально. Если заметить это не вовремя, то придется прибегать к хирургическому лечению".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"