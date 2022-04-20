Какие болезни обостряются весной и почему

Весна — это традиционное время аллергий, однако существует ряд заболеваний, которые могут обостряться в межсезонье. Вместе с этим появляются различные симптомы, ухудшается самочувствие, болезнь прогрессирует и даже может привести к осложнениям. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым, чтобы узнать, что это за болезни.

Весной и осенью происходит некоторая перестройка в организме, которая похожа на пребывание в стрессе и заключается в повышении уровня глюкокортикоидных гормонов, в связи с чем происходит выраженное снижение иммунитета. Поэтому, если мы говорим об обострении весенних заболеваний, то чаще всего связаны с переохлаждением, с контрастным изменением температуры.

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"Дело в том, что у человека после зимы снижается иммунитет, соответственно, он подвержен атакам вирусов и бактерий. Поэтому в первую очередь мы говорим об обострении ОРВИ, о проблемах, связанных с аллергическими конъюнктивитами, ринитами, бронхиальными астмами. Возникает также и ряд дерматологических проблем в виде дерматитов на фоне весеннего солнца и цветения".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Особенно часто весной возникают и обостряются аллергические реакции. С одной стороны это связывают с обильным цветением трав, кустов и деревьев весной, с другой – с гормональными сбоями.

Врач также отметил, что весной мы можем испытывать последствия зимнего переедания. Проявляться они будут в виде болезней желудочно-кишечного тракта, а не лишними килограммами.

"Еще к заболеваниям, возникающим на фоне весеннего обострения, относятся заболевания ЖКТ в виде язвенной болезни желудка, обострения хронического гастрита в связи с тем, что на протяжении зимы возникают эпизоды переедания и недостаток сезонных фруктов и овощей".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Весной традиционно трудное время для людей с тонкой психикой и ментальными расстройствами. Это время сезонных обращений к психиатрам, которые регистрируют увеличившееся число обращений. Нарушения нервной регуляции сосудистого тонуса в сочетании с постоянными сменами погоды и перепадами атмосферного давления приводят к появлению и неврологических патологий.