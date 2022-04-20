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1 час назад

Эксперты назвали витамины, которые могут вызвать опасные заболевания

Letidor.ru

От нехватки витаминов весной страдают многие, поэтому стараются включить в свой рацион мультивитаминные комплексы и начинают буквально горстями есть «волшебные» пилюли. Однако бесконтрольный прием любых витаминов может принести здоровью больше вреда, чем пользы. Подробности читайте в нашей новости.

Названы витамины, которые могут вызвать опасные заболевания
Фото: PixabayPixabay

Эксперты медицинской школы Гарварда провели ряд исследований, чтобы выяснить к чему может привести излишняя любовь к витаминам. Так переизбыток витамина А у курящих людей связан с повышенным риском развития рака легких, передозировка витамина D может спровоцировать появление камней в почках.

Специалисты считают, что при сбалансированном рационе питания организм получает необходимые дозы полезных веществ без добавок к пище, сообщает Daily Express. Ранее «Летидор» писал о том, что эксперт назвал витамины, которые нельзя принимать вместе.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Болезни и лекарства,Гарвардский университет,
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