Врач-невролог больницы им. В. В. Виноградова Петр Соков рассказал в соцсетях, как избавиться от боли в спине.

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Как отмечает медик, существует четыре действенных способа, чтобы снять неприятные ощущения в позвоночнике. Во-первых, необходимо дать пояснице отдохнуть. Достаточно прилечь и расслабиться. Во-вторых, можно использовать сухое тепло. Например, шерстяной платок, шарф или пояс. При этом не стоит применять согревающие мази и компрессы.

«Главное, это использовать не то, что нагревает дополнительно, а что сохраняет тепло в этой области и может давать облегчение состояния, немножечко улучшая кровоснабжение», — рассказал Петр Соков.