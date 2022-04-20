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4 часа назад

Врач ГКБ им. Виноградова рассказал, как избавиться от боли в спине

Твоя Газета

Врач-невролог больницы им. В. В. Виноградова Петр Соков рассказал в соцсетях, как избавиться от боли в спине.

Как избавиться от боли в спине
Фото: pixabay.compixabay.com

Как отмечает медик, существует четыре действенных способа, чтобы снять неприятные ощущения в позвоночнике. Во-первых, необходимо дать пояснице отдохнуть. Достаточно прилечь и расслабиться. Во-вторых, можно использовать сухое тепло. Например, шерстяной платок, шарф или пояс. При этом не стоит применять согревающие мази и компрессы.

«Главное, это использовать не то, что нагревает дополнительно, а что сохраняет тепло в этой области и может давать облегчение состояния, немножечко улучшая кровоснабжение», — рассказал Петр Соков.

Также невролог советует не находиться подолгу в одной позе, а ввести в ежедневный режим зарядку, которая приводит в тонус мышцы всего тела, в том числе и поясницы.

Болезни и лекарства,
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