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26 минут назад

Гастроэнтеролог назвал главные симптомы ленивого кишечника

Вечерняя Москва

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о симптомах, которые указывают на наличие проблем с кишечником.

Гастроэнтеролог назвал главные симптомы ленивого кишечника
Фото: depositphotosdepositphotos

Обычно под «ленивым кишечником» предполагаются проблемы пациента со стулом.

— В норме человек ходит в туалет один-два раза в два дня при условии нормальной дефекации. Если это происходит нерегулярно, и есть тенденция к задержке стула, то нужно обратиться к врачу. Запор и есть главный симптом, причины которого необходимо установить вместе со специалистом, — сказал врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Также эксперт объяснил, по какой причине обычно урчит кишечник. Оказывается, это связано с тем, что в кишечнике соединяются газообразное и жидкое вещество:

— Вспомните, когда отключают воду в трубе на лето, а потом ты включаешь кран. Так и в нашем организме. Чем больше в кишечнике газов, тем сильнее он будет урчать. Второй важный фактор — его моторика. Если она усилена, то и звуки органа будут куда громче.

Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный назвал первые признаки рака кишечника и назвал анализ, который поможет выявить заболевание на ранней стадии.

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