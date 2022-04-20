Гастроэнтеролог назвал главные симптомы ленивого кишечника

— Вспомните, когда отключают воду в трубе на лето, а потом ты включаешь кран. Так и в нашем организме. Чем больше в кишечнике газов, тем сильнее он будет урчать. Второй важный фактор — его моторика. Если она усилена, то и звуки органа будут куда громче.