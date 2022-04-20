Врачи рассказали, к каким болезням может привести храп

Кардиологи и сомнологи Екатерина Племянникова и Татьяна Бродовская рассказали «Ленте.ру» об опасных последствиях храпа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

«Всякий храп рано или поздно может привести к апноэ, остановке дыхания во сне», – отметила Племянникова.

Кардиолог отметила, что при апноэ стремительно развиваются болезни сердца и сосудов, в том числе ишемия, гипертония, аритмия, деменция, импотенция и диабет.

Бродовская добавила, что эксперименты показали, что воздействие звука с частотой 60 Герц (частота храпа) приводит к активации воспалительного каскада, механическому стрессу сосудистых стенок и раннему старению сосудов.

Специалисты обращают внимание на то, что храп можно вылечить. Для этого нужно обратиться к сомнологу. Специалист определит причины храпа и апноэ, оценит степень тяжести и определит необходимость обследования сосудов и сердца.

«Чаще всего провоцирует развитие храпа лишний вес, хронические заболевания ЛОР-органов, нарушения прикуса», – заявила Племянникова.

По словам Бродовской, причиной храпа также становятся сужение просвета дыхательных путей, гипертрофия носовых раковин, искривление носовой перегородки, увеличение миндалин, аденоиды, особенности расположения неба, снижение тонуса мышц нижней челюсти, увеличение размеров корня языка и малый размер нижней челюсти. Она также назвала методы, с помощью которых лечат пациента с храпом, среди них – ограничение сна на спине, использование подбуживающих устройств для смены положения тела и расширяющие преддверие носа.

Также Бродовская заявила о существовании хирургических и медикаментозных методов избавления от храпа.

Специалисты подчеркнули, что появление храпа провоцирует употребление спиртного, курение и ожирение. Поэтому для снижения интенсивности храпа следует отказаться от вредных привычек.