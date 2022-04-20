Рост числа аллергий связан с глобальным потеплением

«Аллерген-специфическая иммунотерапия заключается в том, что пациенту мы вводим именно тот аллерген, на который у него чувствительность, в маленьких дозах, постепенно увеличивая концентрацию. И тем самым мы переключаем нашу иммунную систему и добиваемся баланса. <…> Проводить аллерген-специфическую иммунотерапию, если это сезонное проявление, нужно в осенне-зимний период. <…> Если это круглогодичное - то есть аллергия на домашнюю пыль, - тогда можно в течение года в любое время начинать лечение»,