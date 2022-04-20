Рост числа аллергий связан с глобальным потеплением

Рост числа аллергических заболеваний напрямую связан с глобальным потеплением, так как из-за увеличения средней суточной температуры образование пыльцы становится более интенсивным. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель главного врача Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова.
«Действительно, за последние 10 лет тенденция к росту аллергических заболеваний <…> очень сильно увеличилась. <…> И суммарная концентрация пыльцы, которая образуется, за последние 30 лет резко возросла. И все это связывается именно с глобальным потеплением, так как увеличивается средняя суточная температура в зимний и осенний период, и за счет этого пыление становится более интенсивным»,
- сказала Назарова.
Она отметила, что у большинства пациентов из года в год симптомы прогрессируют, появляются такие астматические проявления, как одышка, кашель и затрудненное дыхание. Поэтому пациентам с аллергией рекомендуется обратиться к врачам за аллерген-специфической иммунотерапией.
«Аллерген-специфическая иммунотерапия заключается в том, что пациенту мы вводим именно тот аллерген, на который у него чувствительность, в маленьких дозах, постепенно увеличивая концентрацию. И тем самым мы переключаем нашу иммунную систему и добиваемся баланса. <…> Проводить аллерген-специфическую иммунотерапию, если это сезонное проявление, нужно в осенне-зимний период. <…> Если это круглогодичное - то есть аллергия на домашнюю пыль, - тогда можно в течение года в любое время начинать лечение»,
- сообщила Назарова.
Врач заключила, что для достижения длительного бессимптомного периода проводить лечение нужно минимум три года.