Перечислены главные симптомы сезонной аллергии

«Это заложенность носа, выделения из носа, чихание, зуд, в глазах слезотечение. Могут быть и более выраженные симптомы, когда присоединяются нижние дыхательные пути – это приступы затрудненного дыхания, кашель, отдышка»,

Специалист предупредила, что если вовремя не начать лечить аллергию, то, к сожалению, у большинства пациентов из года в год симптомы прогрессируют.