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4 часа назад

Врач перечислила главные симптомы сезонной аллергии

РИАМО

Главные симптомы сезонной аллергии у людей проявляются со стороны глаз и носа, сообщила заместитель главного врача Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова.

Перечислены главные симптомы сезонной аллергии
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Это заложенность носа, выделения из носа, чихание, зуд, в глазах слезотечение. Могут быть и более выраженные симптомы, когда присоединяются нижние дыхательные пути – это приступы затрудненного дыхания, кашель, отдышка»,

- пояснила Назарова.

Специалист предупредила, что если вовремя не начать лечить аллергию, то, к сожалению, у большинства пациентов из года в год симптомы прогрессируют.

Она также отметила, что сезонную аллергию вызывает, в частности, пыльца.

Болезни и лекарства,ФМБА России,
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