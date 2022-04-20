Найдены бактерии, связанные с быстрым развитием рака простаты

Присутствие определенных бактерий в моче и тканях простаты повышает риск быстрого прогрессирования рака простаты, выяснили специалисты из Университета Западной Англии в Великобритании. Об этом они рассказали в статье в журнале European Urology Oncology.

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Исследователи проанализировали мочу и ткани простаты у более чем 600 мужчин с раком простаты и без него. Ученые обнаружили пять видов бактерий, которые встречались у мужчин с быстро прогрессирующим раком. Четыре из них оказались ранее неизвестными науке видами, принадлежащими к классам клостридий, актинобактерий и бактероидов. Присутствие одного или нескольких видов в моче и тканях простаты оказалось связано в 2,6 раза большей вероятностью того, что рак простаты на ранней стадии перейдет в быстро прогрессирующее заболевание.

«Если точно знать, что какой-то вид бактерий вызывает рак простаты, можно разработать антибиотик для борьбы с этими бактериями, и это, возможно, предотвратило бы прогрессирование», — отмечает ведущий автор исследования профессор генетики Колин Купер.