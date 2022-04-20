Найдены бактерии, связанные с быстрым развитием рака простаты

Присутствие определенных бактерий в моче и тканях простаты повышает риск быстрого прогрессирования рака простаты, выяснили специалисты из Университета Западной Англии в Великобритании. Об этом они рассказали в статье в журнале European Urology Oncology.
Исследователи проанализировали мочу и ткани простаты у более чем 600 мужчин с раком простаты и без него. Ученые обнаружили пять видов бактерий, которые встречались у мужчин с быстро прогрессирующим раком. Четыре из них оказались ранее неизвестными науке видами, принадлежащими к классам клостридий, актинобактерий и бактероидов. Присутствие одного или нескольких видов в моче и тканях простаты оказалось связано в 2,6 раза большей вероятностью того, что рак простаты на ранней стадии перейдет в быстро прогрессирующее заболевание.
«Если точно знать, что какой-то вид бактерий вызывает рак простаты, можно разработать антибиотик для борьбы с этими бактериями, и это, возможно, предотвратило бы прогрессирование», — отмечает ведущий автор исследования профессор генетики Колин Купер.
Пока что результаты исследования говорят лишь о корреляции наличия бактерий и агрессивного рака простаты, отмечают исследователи. Есть ли здесь причинно-следственная связь и способны ли бактерии вызывать рак простаты или усугублять его течение, еще предстоит проверить. Если данные подтвердятся, это даст возможность разработать тесты для выявления мужчин, наиболее подверженных риску, и, может быть, найти антибиотики, которые позволят предотвратить развитие болезни.