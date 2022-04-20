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1 час назад

Стоит ли пить валерьянку и витамины группы В после коронавируса

Москва24иещё 1

Принимать валерьянку и витамины группы В после перенесенного коронавируса можно, однако делать это стоит лишь по совету врача. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Стоит ли пить валерьянку и витамины группы В после коронавируса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты",

– пояснил Костюк.

Врач подчеркнул, что витаминная поддержка, особенно витаминами группы В, окажет плодотворное влияние на нервную систему и головной мозг и может способствовать улучшению состояния. Однако перед их приемом лучше получить консультацию врача, поскольку даже витамины, свободно продающиеся в аптеке, могут иметь противопоказания.

Ранее Костюк сообщил, что психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления. По словам психиатра, некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, столкнулись с излишней тревожностью, признаками расстройства личности, нарушениями сна, а также с ухудшением памяти. Чаще всего эти проблемы проявляются у тех, кто болел инфекцией в тяжелой форме.

Болезни и лекарства,Георгий Костюк,
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