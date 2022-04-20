Стоит ли пить валерьянку и витамины группы В после коронавируса

Принимать валерьянку и витамины группы В после перенесенного коронавируса можно, однако делать это стоит лишь по совету врача. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

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"Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты",

– пояснил Костюк.

Врач подчеркнул, что витаминная поддержка, особенно витаминами группы В, окажет плодотворное влияние на нервную систему и головной мозг и может способствовать улучшению состояния. Однако перед их приемом лучше получить консультацию врача, поскольку даже витамины, свободно продающиеся в аптеке, могут иметь противопоказания.